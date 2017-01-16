16.01.2017 21:03 Terör örgütünün Ege sorumlusu yakalandı

İzmir'de Çiğli ilçesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonla DHKP-C terör örgütünün Ege bölge sorumlusu olduğu iddia edilen Ç.Ş. yakalandı. İzmir'de Çiğli ilçesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonla DHKP-C terör örgütünün Ege bölge sorumlusu olduğu iddia edilen Ç.Ş. yakalandı.

İstanbul'da 2012 yılında Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde kıyafetlerini değiştirerek saldırı hazırlığında iken yakalanarak tutuklanan DHKP-C terör örgütü üyesi Ç.Ş., 2016 yılında tahliye olduktan sonra örgütün Ege bölge sorumlusu olarak İzmir'e geldi. Örgüte eleman kazandıran ve basın açıklamalarında bulunan Ç.Ş., İzmir Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin yaptığı ortak operasyonla dün Çiğli ilçesinde yakalandı. Ç.S., işlemlerinin ardından Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.



