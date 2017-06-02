Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde yapılan terörle mücadelede örgüt mensuplarına göz açtırmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde yapılan terörle mücadelede örgüt mensuplarına göz açtırmıyor.

TSK'dan yapılan açıklamada 1 Haziran tarihinde meydana gelen olaylar şöyle sıralandı:

"Şırnak Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda tespit edilen 9 adet sığınak ve mağara içerisinde, daha önceden etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist cesedi, 3 MG-3 makineli tüfek, 2 Biksi makineli tüfek, 19 tüp, 2 el yapımı patlayıcı, 250 gr C-4 patlayıcı madde, 4 akü, 620 kg gıda maddesi ve çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Hakkâri Yüksekova'da, devam eden operasyonda tespit edilen bir sığınak içerisinde, 2 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek, 1 adet Zağros keskin nişancı tüfeği, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,3 adet Biksi makineli tüfek, 3 adet RPG-7 roketatar, 1 adet av tüfeği, 43 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 bin adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 500 adet Doçka mühimmatı, 200 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 6 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet keskin nişancı dürbünü ve 6 adet telsiz ele geçirildi.

Diyarbakır Lice-Hani'de devam eden operasyonda tespit edilen bir sığınak içerisinde 400 kg amonyum nitrat, 2 adet el yapımı patlayıcı ve 1 adet el telsizi ele geçirildi, tespit edilen 52 bin 642 kök kenevir imha edildi, 3 işbirlikçi şahıs yakalandı.

Tunceli'de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, 4 adet anti personel mayını ve 50 adet Biksi makineli tüfek fişeği ele geçirildi.

Hakkâri Yüksekova'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen 2 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hatay Hassa'da, Suriye PYD/PKK Afrin bölgesinden kaçan 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzii, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekâtı ile imha edilmiş, 6 terörist etkisiz hale getirildi."

(Derya Yetim /İHA)