Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İncebel Dağları-Kato bölgesinde 41 gündür devam eden operasyonlarda 676 adet muhtelif tipte silah, 342 bin 142 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 75 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İncebel Dağları-Kato bölgesinde 41 gündür devam eden operasyonlarda 676 adet muhtelif tipte silah, 342 bin 142 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 75 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

TSK, İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan ve zor arazi ve hava şartlarına rağmen 41 gündür aralıksız devam eden Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada; bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen 22 yeni mağarada aramaların emniyetli bir şekilde devam ettiği belirtildi. Tespit edilen 22 mağarada icra edilen arama tarama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"18-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 22 mağara içerisinde yapılan aramada; 22 adet kaleşnikof silahı, 1 adet doçka silahı, 4 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, bin 621 adet biksi mühimmatı, 970 adet doçka mühimmatı, 723 adet kaleşnikof mühimmatı, 386 adet muhtelif mühimmat, 24 adet el bombası, 180 litre mazot, 97 adet tüp, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede 41 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam olarak 676 adet muhtelif tipte silah, 342 bin 142 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 75 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi."

(İlker Turak /İHA)