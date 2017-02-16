Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK mensupları tarafından tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı ve bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan biri motosiklet iki araç ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK mensupları tarafından tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı ve bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan biri motosiklet iki araç ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hani ilçesinin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 14 Şubat'ta başlayan "Bayrak-40 Şehit Uzman Jandarma III. Kadame Çavuş Serdar Akın Müşterek Birlik Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan biri motosiklet olmak üzere iki aracın ele geçirildiğine dikkat çekilen açıklamada, 130 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneğinin Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde tahrip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Ayrıca icra edilen operasyon kapsamında, 2 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 104 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 40 adet 9 milimetrelik tabanca fişeği, 2 takım leşker kıyafeti, bir el telsizi, 4 bin 700 TL nakit para ile yaklaşık 650 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ile çok sayıda mutfak malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararına istinaden toplam 27 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyeti ile İl Emniyet Müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 10 yol kontrol noktasında (YKN) yapılan kontroller neticesinde 7 şahıs hakkında adli işlem yapılarak biri tutuklanmış, 5'i gözaltına alınmıştır. 4 kilogram toz esrar, 35 kilogram kubar esrar ve 8 karton kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 5 sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Narko-terörizmle mücadele kapsamında da, 247 kilogram toz, 450 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 697 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

