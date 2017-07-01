Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Terör örgütüne bir darbe daha
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Terör örgütüne bir darbe daha

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Yüksekova İkiyaka dağları bölgesindeki operasyonda arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar ve güvenlik korucularının iki mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Yüksekova İkiyaka dağları bölgesindeki operasyonda arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar ve güvenlik korucularının iki mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini duyurdu.
TSK, Hakkari Yüksekova İkiyaka dağları bölgesinde 25 Mart 2017 de başlayan ve halen 3400 metre yükseklikte devam eden Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonunda arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar ve güvenlik korucularının buldukları iki ayrı mağrada çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini bildirdi. Ele geçirilen mühimmatlar şu şekilde:
"1. Mağrada; 17 adet anti tank roketatar mühimmatı, 17 adet sevk fişeği, 1adet anti personel roketatar mühimmatı, 83 adet boş el bombası, 5 adet hazır el bombası, 400 adet AK-47 mühimmatı, 800 adet PKM Makineli Tüfek mühimmatı, 3 adet PKM Makineli Tüfeği, 2 adet RPG-7, 1 adet mekanizması çıkarılmış doçka silahı, Yaklaşık 300 adet fünye, 5 adet paket fünye, 3 makara kablo, 1 adet hilti ucu. 2. Mağrada; 1 adet Güdümlü Füze (atıma hazır), (Rus malı olan bu silahın seri numarası silinmiş ve üzeri tekrar boyanmıştır)
4 adet regülatör, 1 adet kaynak makinası, 4 adet hilti, 3 adet televizyon, 4 adet dvd oynatıcı, 1 adet matkap, 2 adet jeneratör ve Çok sayıda yedek parça ve doküman."
(Musa Erdoğan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
5 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Şiddet görüp dışkı yedirilen kadın konuştu
3 aydır kayıp madencinin cesedi denizden çıktı
Terör örgütüne bir darbe daha
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Esenyurt'ta depo inşaatı alev alev yandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump'tan savaş sinyali: Sabrımız kalmadı!
Trump'tan savaş sinyali: Sabrımız kalmadı!
Bugün harita değişiyor! Resmen adaları veriyorlar!
Bugün harita değişiyor! Resmen adaları veriyorlar!
Üretim reform paketi yasalaştı! 6 üniversitenin ismi değişti
Üretim reform paketi yasalaştı! 6 üniversitenin ismi değişti
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanına silahlı saldırı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanına silahlı saldırı
Hatay'a iki top mermisi düştü
Hatay'a iki top mermisi düştü
Meteorolojiden 'aşırı sıcak' uyarısı
Meteorolojiden 'aşırı sıcak' uyarısı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
5 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
5 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Şiddet görüp dışkı yedirilen kadın konuştu
Şiddet görüp dışkı yedirilen kadın konuştu
3 aydır kayıp madencinin cesedi denizden çıktı
3 aydır kayıp madencinin cesedi denizden çıktı
Terör örgütüne bir darbe daha
Terör örgütüne bir darbe daha
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Esenyurt'ta depo inşaatı alev alev yandı
Esenyurt'ta depo inşaatı alev alev yandı
İngiltere'de Başbakan May protesto edildi
İngiltere'de Başbakan May protesto edildi
İş adamının katil zanlısı yakalandı
İş adamının katil zanlısı yakalandı
Tarkan sahneye yerin altından çıktı
Tarkan sahneye yerin altından çıktı
İstanbul Valiliğinden 'LGBTİ yürüyüşü' açıklaması
İstanbul Valiliğinden 'LGBTİ yürüyüşü' açıklaması
Bodrum alevlere teslim oldu
Bodrum alevlere teslim oldu
Suruç'ta binlerce kişi terörü lanetledi
Suruç'ta binlerce kişi terörü lanetledi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English