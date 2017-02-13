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Terör örgütüne bir darbe daha
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Terör örgütüne bir darbe daha

Mardin'in merkez Artuklu ile Ömerli ve Nusaybin ilçelerine bağlı 10 mahallede düzenlenen terör operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in merkez Artuklu ile Ömerli ve Nusaybin ilçelerine bağlı 10 mahallede düzenlenen terör operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "11-12 Şubat tarihleri arasında Artuklu, Nusaybin ve Ömerli'ye bağlı 10 mahallenin kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve arazide gizlenen örgüte ait patlayıcı madde, sığınak ve barınakları bulmak maksadıyla operasyon yapıldı. 'Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Ademir' adıyla yapılan operasyon, Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı komutasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak icra edildi. Operasyonda bir adet G3, bir adet RPG7 roketatar, bir adet Kanas ve silah üstü termal, bir adet salça teneke içerisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve pil bloğu, bir adet 200 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve telsiz düzeneği ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler kontrollü bir şekilde patlatıldı. Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık eden milis, işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla 46 şahıs hakkında adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden 42 adreste icra edilen faaliyette çeşitli örgütsel doküman ve malzemeler ele geçirilmiş olup, aralarında Kuruköy muhtarının bulunduğu toplam 46 şahıs hakkında adli işlem başlanılmıştır" denildi.
(Neriman Çelebi /İHA)
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