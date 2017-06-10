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Terör örgütüne ağır darbe
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Terör örgütüne ağır darbe

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrada 10 bin 47 güvenlik görevlisinin katıldığı büyük operasyon devam ederken, 7 sığınak içerisinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrada 10 bin 47 güvenlik görevlisinin katıldığı büyük operasyon devam ederken, 7 sığınak içerisinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada bölgedeki bütün teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan büyük operasyonun devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Diyarbakır ilinde 6 ilçe, 104 köy ve mezrada toplam bin 528 kilometrekare alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 18 komando taburu, bin 200 polis özel harekat personeli ve bin 457 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs 2017 Pazar günü saat 22.00'dan itibaren Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu halen devam etmektedir. 09 Haziran 2017 Cuma günü icra edilen operasyon kapsamında; adli makamlardan alınan kararlara istinaden 5 köy ve mezrasında toplam 82 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, 5 şahıs gözaltına alınmıştır. İl emniyet müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 40 Yol Kontrol Noktası'nda (YKN) yapılan kontroller neticesinde; 54 araç ve 534 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 14 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmıştır. Yaralama suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalanmayı müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

OPERASYONDA TERÖRE AĞIR DARBE VURULDU
Açıklamada devam eden operasyonda bölgede barınan teröristlere de ağır darbe vurulduğu ve 7 sığınak içerisinde çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. Açıklamanın devamında, "BTÖ mensuplarına ait 7 sığınak içinde ve çevresinde yapılan detaylı aramada; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 4 adet tabanca, 1 adet havalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 3 adet el bombası, 4 adet EYP düzeneği, 30 adet Yaveks Gold marka patlayıcı madde, 200 gram plastik patlayıcı madde, 4 adet RPG-7 Roketatar mühimmatı, 37 adet M-16 Piyade Tüfeği fişeği, 157 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 2 adet silah üstü dürbün, 400 gram kükürt, 200 gram barut, 14 adet fünye, 6 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 1 adet susturucu, 2 adet tabanca şarjörü, 4 adet telsiz, 2 adet ses kayıt cihazı, 1 adet İpad, 2 adet uyku tulumu, 5 adet gazlı bez, 2 adet fotoğraf makinesi, 2 adet usb kartı, 2 adet alfafire alıcı, 175 metre kablo, 225 adet büyük pil, 1 adet mavi branda, 2 adet örgütsel kitap, 17 adet not defteri, 2 adet gizleme ağı, 1 adet kadın peruğu, 5 adet eşarp, 100 adet plastik kelepçe, 7 takım BTÖ kıyafeti, 750 kilogram kadar muhtelif yiyecek maddeleri ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiştir.
Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 162 kilogram kubar esrar uyuşturucu maddesi ile 3 bin 321 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, kubar esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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