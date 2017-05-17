Terör örgütüne ağır darbe: 188 adet Kaleşnikof ve daha fazlası...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İncebel Dağları-Kato bölgesinde yeni tespit edilen 5 mağaranın içerisinde yapılan aramada, 188 adet Kaleşnikof silahı, 3 adet Bixi Silahı, 3 adet uçaksavar silahı, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İncebel Dağları-Kato bölgesinde yeni tespit edilen 5 mağaranın içerisinde yapılan aramada, 188 adet Kaleşnikof silahı, 3 adet Bixi Silahı, 3 adet uçaksavar silahı, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komd. A. Komutanlığı emir-komutasında İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu kapsamında terörist unsurlar tarafından kullanılan 5 yeni mağaranın tespit edildiği ve şimdiye kadar tespit edilen mağara sayısının 53'e ulaştığı kaydedildi. Açıklamada yeni tespit edilen mağaralardan birine 66 basamaktan oluşan yaklaşık 23 metre uzunluğunda ip merdivenle inildiği, mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edildiği ifade edildi.

Yeni tespit edilen 5 mağara içerisinde yapılan aramada; 188 adet Kaleşnikof silahı, 3 adet Bixi Silahı, 3 adet uçaksavar silahı, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet muhtelif tipte silah, 67 bin adet Biksi mühimmat, 7 bin 362 adet muhtelif mühimmat, 5 bin 100 adet elektrikli fünye, 820 it mazot, 13 adet tüp, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 4. Bölgede 29 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam olarak 648 adet muhtelif tipte silah, 338 bin 418 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Yapılan açıklamada, "5 bölgede operasyon devam etmektedir. Gelişmeler ayrıca bildirilecektir" denildi.

(Caner Ünver /İHA)