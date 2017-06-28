Terör örgütünde çözülmeler sürüyor

Şırnak'ta PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren, bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak'ta PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren, bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren, bir şahıs İdil Köyceğiz Hudut Bölük Komutanlığında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıs ile ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi. (Melih Yiğit /İHA)
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