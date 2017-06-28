Terör örgütünde çözülmeler sürüyor

Şırnak'ta PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren, bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ta PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren, bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren, bir şahıs İdil Köyceğiz Hudut Bölük Komutanlığında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıs ile ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.

(Melih Yiğit /İHA)