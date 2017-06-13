Terör örgütünde çözülme sürüyor: 4'ü daha teslim oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'de terör örgütü PKK'dan kaçan 2'si kadın 4 teröristin silahsız ve teçhizatsız olarak kendi istekleri ile teslim olduğunu duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'de terör örgütü PKK'dan kaçan 2'si kadın 4 teröristin silahsız ve teçhizatsız olarak kendi istekleri ile teslim olduğunu duyurdu. TSK'dan yapılan bilgilendirmede, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarına Hakurk kampından yaşadıkları insanlık dışı muamelelere ve baskıya dayanamayarak kaçan 2 erkek terörist Şemdinli kırsalında, 2 bayan terörist ise Şemdinli Gedik Tepe mevkiinde olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak kendi istekleri ile teslim olduğunu duyurdu.
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