Terör örgütünde çözülme sürüyor: 4'ü daha teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'de terör örgütü PKK'dan kaçan 2'si kadın 4 teröristin silahsız ve teçhizatsız olarak kendi istekleri ile teslim olduğunu duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'de terör örgütü PKK'dan kaçan 2'si kadın 4 teröristin silahsız ve teçhizatsız olarak kendi istekleri ile teslim olduğunu duyurdu.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarına Hakurk kampından yaşadıkları insanlık dışı muamelelere ve baskıya dayanamayarak kaçan 2 erkek terörist Şemdinli kırsalında, 2 bayan terörist ise Şemdinli Gedik Tepe mevkiinde olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak kendi istekleri ile teslim olduğunu duyurdu.

