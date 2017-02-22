Terör örgütü üyesi inşaatta yakalandı

Amasya'da terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan ve bir inşaatta çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı.
Amasya'da terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan ve bir inşaatta çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Dargeçit Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama emri bulunan S.D.'nin Amasya'nın Suluova ilçesindeki TOKİ inşaatında çalıştığı bilgisini alan Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Yakalanarak gözaltına alınan S.D.'nin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. (Murat Çelik A. /İHA)
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