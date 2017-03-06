Terör örgütü PYD, El Bab'da Türk askerine saldırdı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesi kırsalındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yaptığı bölgeye Mümbiç'ten PYD tarafından havanlı saldırı düzenlendi.
4 UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI
Saldırıda Muş 49'uncu Komando Tugayından bölgeye gönderilen 4 uzman çavuş yaralandı.
Yaralı askerler tahliye edilerek, sınırdaki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına götürüldü. Yaralı askerlerden biri helikopter ile Gaziantep'e, 3 asker ise 2 ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.
PYD'YE BOMBARDIMAN
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Münbiç'teki PYD hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla imha edildiği bildirildi.