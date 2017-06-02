Terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen cephaneliğin ardından Kızıltepe ilçesinde de yine terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat bulundu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen cephaneliğin ardından Kızıltepe ilçesinde de yine terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 30 Mayıs'ta 2 polis memuruna terör saldırısında bulunan teröristlerin birinin ölü ele geçirilmesinin ardından operasyonlar sürdürülüyor. İlçede gün boyu süren operasyonlarda tespit edilen ev ve eklentilerinde aramalar yapıldı. Alınan bir istihbarat üzerine bir evde yapılan aramalarda 10 kişi göz altına alınırken, 3 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet M-16 uzun namlulu silah, 2 adet el bombası ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

(Beril Solmuşgül - İslam Akış / İHA)