Terör örgütü PKK'nın kış yığınaklanmasına darbe

Tunceli Bali Deresi bölgesinde tespit edilen 19 sığınakta cephane, akaryakıt, telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Bali Deresi bölgesinde tespit edilen 19 sığınakta cephane, akaryakıt, telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, "Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca; terörist unsurları yakalamak/etkisiz hâle getirmek, teröristlere ait sığınak/barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, Tunceli Merkez İlçe-Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı mülki sınırlarını içerisinde bulunan Bali Deresi bölgesinde 16 Ocak 2017 Pazartesi günü 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet YILMAZ - 117' operasyonu başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında tespit edilen 19 sığınak içerisinde kış yığınaklanmasına yönelik cephane, akaryakıt, telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ve imha edildiği kaydedildi.

(Onur Emre Durak / İHA)