Terör örgütü PKK'nın keskin nişancısı yakalandı

Siirt'in Pervari kırsalında düzenlenen operasyonda yaralı olarak yakalanan teröristin üzerinden bir adet Zagros keskin nişancı silahı ele geçirildi.
Siirt'in Pervari kırsalında düzenlenen operasyonda yaralı olarak yakalanan teröristin üzerinden bir adet Zagros keskin nişancı silahı ele geçirildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Pervari ilçemizde devam eden operasyon kapsamında Herekol bölgesinde hafif yaralı vaziyette bir terörist sağ olarak yakalanmıştır. Teröristin üzerinde bir tane Zagros silahı ve çok sayıda el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmektedir" denildi. (Mehmet Niyazi Deniz / İHA)
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