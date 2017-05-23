Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) terörle mücadele konferansı düzenlendi. Avusturya Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Sebastian Kurz, 'Terör örgütü PKK'nın eylemleri, binlerce insanın hayatına mal oldu' dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) terörle mücadele konferansı düzenlendi. Avusturya Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Sebastian Kurz, "Terör örgütü PKK'nın eylemleri, binlerce insanın hayatına mal oldu" dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da AGİT Terörle Mücadele konferansı düzenlendi. Avusturya Dışişleri Bakanı ve AGİT dönem Başkanı Sebastian Kurz'un açılış konuşmasıyla başlatılan konferansa Viyana merkezindeki üye ülkelerin temsilcileri katıldı. Kurz, açılış konuşmasında İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Konser olması nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunu genç ve çocuklar oluşturuyor. Bu üzüntümüzü bir kat daha arttırıyor. Bu tür korkunç saldırılar, birlik içinde radikalleşme ve terörizmin her türlüsü ile mücadele edilmesinin önemini bir kez daha gösteriyor. AGİT üyesi ülkelerden 10 bin kişi terör gruplarına katıldı. Bu durum AGİT üyesi ülkelere de zarar veriyorlar. Radikalleşme ve terörizm, ülkelerin iç istikrarını, hukuk devlet anlayışını ve temel özgürlüklerini hedef alıyor. Bizim odaklanmamız gereken en önemli konu, gençleri yanlış yönlere çeken radikal grupların etkisinden kurtarmak olmalıdır. Terör örgütlerinin propaganda imkanlarının ortadan kaldırılması gerekiyor' dedi.

Bakan Kurz, konuşmasının devamında, "Her türlü terör organizasyonu ile yüzleşilmesi gerekiyor. Örnek verecek olursak, terör örgütü PKK'nın eylemleri, binlerce insanın hayatına mal oldu" dedi.

Avrupa Birliği Güvenlik Komiseri Julian King konuşmasında, "Aşırı bir tehditle karşı karşıyayız. Bir bütün olarak mücadele edilmeli. Şiddet yanlısı aşırıcılığı önlemek durumundayız. Bu güçlükle mücadele sürekli bir çabayı gerektiriyor" dedi.

AGİT Radikalleşme ile Mücadele Özel Temsilci Prof. Peter Neumann ise, "Güvenlik güçleri bir yangınla savaşır gibi terör gruplarına karşı mücadele yürütüyor. Burada yangını başlamadan nasıl durdurabiliriz onu konuşmalıyız. Sosyal medya ve cezaevleri gibi alanlar radikal düşüncelerin yuvalandığı ve yaygınlaştığı yerler" ifadelerini kullandı.

AGİT tarafından 500'e yakın uzman ve bilirkişinin katılımıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek Terörle Mücadele Konferansı Avusturya'nın başkenti Viyanda yarın sona erecek.

(Mehmet Emin Avcı/İHA)