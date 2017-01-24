Terör örgütü operasyonları sürüyor

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, emniyet müdür yardımcısı M.Ç., komiser İ.Y., komiser yardımcısı M.Ç. ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş. çalışanları V.K., A.E., U.B., F.Ö., L.T., S.E. ve Ö.L. gözaltına alındı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete getirildi.



CUMHURBAŞKANINA HAKARET VE TERÖR PROPAGANDASINA 5 TUTUKLAMA

Edinilen bilgiye göre, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada delil niteliği olduğu düşünülen eşyalara el konuldu. İfadeleri alınan şahıslardan 5'i tutuklanırken 1 şüpheli de adli kontrol talebiyle Ardahan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

2 şüpheli hakkında da yakalama emri düzenlendiği bildirildi.



VAN'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA

Alınan bilgilere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan S.A. ve Y.Y. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar; "terör örgütüne eleman temin etmek", "lojistik destek sağlamak" ve "terör örgütü adına faaliyette bulunmak" suçlarından mahkemece tutuklandı.

