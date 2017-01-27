Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var

İsveç televizyon kanalı SVT'nin bölgeden edindiği bilgilere göre El-Şebab'ın gerçekleştirdiği saldırıda 50'den fazla kişi öldü.

Kenya Nation gazetesi bu sabah yayınladığı haberde El-Şebab'ın Somali'de Kulbiyow bölgesinde Badhaade kenti yakınlarında bulunan Kenya askeri üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

SİLAHLI ÇATIŞMA DEVAME EDİYOR

Kenya askeri sözcüsü Paul Njuguna gazeteye yaptığı açıklamada ‘‘Yoğun saldırı altındayız. Yoğun silahlı çatışma devam ediyor'' diye konuşmuş, kayıplar konusunda ise bilgi vermemişti.El-Şebab ise Twitter'dan paylaşımında onlarca Kenya askerinin öldürüldüğünü öne sürdü.

ABD BİRLİKLERİYLE ORTAK OPERASYON

Büyük oranda El-Şabab'ın elinde bulunan bölgeye hafta başında Kenya birlikleri Amerikan birlikleri ile ortak operasyon düzenlemişlerdi.

Kenya askeri birlikleri Somali'de El-Sebab'a karşı yürütülen uluslararası operasyonun bir parçası olarak bulunuyor.

HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsveç televizyon kanalı SVT'nin bölgeden edindiği bilgilere göre de bölgede bu sabah ta El-Şebab'a yönelik hava saldırıları devam ediyor.