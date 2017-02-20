Terör örgütlerine darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanlığı, 13-20 Şubat tarihleri arasında yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı, 13-20 Şubat tarihleri arasında yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, terör örgütü PKK'ya yönelik 268 operasyon gerçekleştirilirken, 'örgüte yardım ve yataklık yaptıkları' iddiası ile bin 67 kişi gözaltına alındı, bunlardan 57'si de tutuklandı. Terör örgütü DEAŞ'la alakalı olduğu değerlendirilen 21 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 5'i; FETÖ/PDY ile alakalı olduğu değerlendirilen 501 kişi gözaltına alınırken, bunlardan da 63'ü tutuklandı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 3'ü ölü toplam 10 terörist etkisiz hale getirilirken, 18 barınak ve mağara imha edildi; çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı da ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 73 ilde gerçekleştirilen 573 operasyondaysa piyasa değeri 22 milyon 279 bin 84 lira olan uyuşturucu madde ile piyasa değeri 9 milyon 79 bin 257 lira olan kaçak sigara ve akaryakıt yakalandı. Bu operasyonlar kapsamında da 852 kişi gözaltına alınırken, 105 kişi de tutuklandı.

74'ü denizlerde olmak üzere 2 bin 439 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 48 organizatör yakalanarak gözaltına alındı, bunlardan 13'ü tutuklandı.

