'Terör örgütleri ve bölücü yapılara karşı 'evet' diyeceğiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, '15 Temmuz'da ülkemizi bölmeye ve yıkmaya çalışan tüm bu terör örgütlerine ve bölücü yapılara karşı 'evet' diyeceğiz' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "15 Temmuz'da ülkemizi bölmeye ve yıkmaya çalışan tüm bu terör örgütlerine ve bölücü yapılara karşı 'evet' diyeceğiz" dedi.

İstanbul'dan havayoluyla Tekirdağ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri arasında törenin yapılacağı miting alanına geldi. Tekirdağ Valiliği binası önündeki alanı saatler öncesinde dolduran binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, 'Recep Tayyip Erdoğan' şeklinde slogan attı. Tören için bazı caddeler araç trafiğine kapatılırken, alana girecek vatandaşlar için birçok arama noktası kuruldu.

Meydanın farklı yerlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dev fotoğrafları ve Türk bayrakları asıldı.



"TERÖR ÖRGÜTLERİ VE BÖLÜCÜ YAPILARA KARŞI 'EVET' DİYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce kısa bir selamla konuşması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Az konuşacağız çok çalışacağız. Taş üstüne taş koyacağız, laf değil. Elhamdülillah bugün yine çok büyük eserleri kazandırdığımız önemli bir açılış için buradayız. Ancak bugün çok daha önemli bir şey için Türkiye'nin geleceği ve bekası için hayati bir önem taşıyan aynı zamanda Türkiye ve bölgenin kaderini çok ama çok önemli bir şekilde etkileyecek olan 16 Nisan referandumu noktasında da sizlerle buluşmuş durumdayız" dedi.

Albayrak, "15 senede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için çok çalışıyoruz. 15 Temmuz'da ülkemizi bölmeye ve yıkmaya çalışan tüm bu terör örgütlerine ve bölücü yapılara karşı 'evet' diyeceğiz. Elhamdülillah Tekirdağ 'evet' diyor" diye konuştu.

(Halil Dağ - Koray Ustabaşı - Yakup Güler / İHA)