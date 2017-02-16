Terör örgütleri Mehmetçikten korksun !

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mehmetçiğin zorlu kış koşullarında gerçekleştirdiği tatbikatlara ilişkin fotoğrafları yayımladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mehmetçiğin zorlu kış koşullarında gerçekleştirdiği tatbikatlara ilişkin fotoğrafları yayımladı. TSK, doğu ve güneydoğuda kahraman Türk askerlerinin zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelede gösterdiği kararlılığı bir kez daha ortaya koydu. Gittiği her yerde Türk bayrağını dalgalandırarak Mehmetçikler, yaptığı tatbikatlarla düşmana gözdağı verdi. (Musa Erdoğan /İHA)
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