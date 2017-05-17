Terör operasyonunda 14 gözaltı

Çanakkale'de düzenlenen terör operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de düzenlenen terör operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, bazı ilçeler ile Şırnak ve İstanbul'da terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. PKK terör örgütüne üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçlamasıyla haklarında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem başlatılan şüphelilerden 12'si Çanakkale'de, 1 şüpheli Şırnak'ın İdil ilçesinde ve 1 şüpheli de İstanbul'da yakalandı. Firari 1 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltında tutulan şüpheliler M.A, K.Y, M.F.K, M.G, V.K, M.Y, T.Z, B.Ş, V.T, S.A, S.K, V.Ö, S.A ve F.D, Emniyetteki sorgulamalarının ardından Adliyeye sevk edilecek.

(Gürkan Düzenli/İHA)