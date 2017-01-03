Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Terör operasyonları sıklaşacak!Soylu'dan flaş açıklama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Terör operasyonları sıklaşacak!Soylu'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu'na yaptığı sunumda terör operasyonlarının hızlanacağını açıkladı.

TBMM'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin detayları açıkladı.

"Tehlikeyi oluştuğu noktada bertaraf edeceğiz. Terör ekonomi ve kardeşliğimize zarar vermek istiyor" diyen Soylu, "Son 3 ayda 80 önemli olay önlenmiştir. Son 3 ayda aranan 44 terörist etkisiz hale getirildi. Önümüzdeki günlerde terör operasyonlarımız sıklaşacak" dedi.

Bakan Soylu açıklamasında şunları kaydetti:

"PKK'ya karşı girilemez denen tüm yerlere girildi. Öğrendiklerimizin çok olduğunu ifade etmek istiyorum. Terörün karşı karşıya kaldığı bölgelerde hem bilgi açısından hem moral motivasyon açısından önemlidir. Sadece bahar aylarında değil kış aylarında operasyonlar sürüyor. Kasım ayından bu yana eksi 20 derece bile olsa belirlediğimiz üs bölgelerinde evlatlarımız mücadele etmektedir. Kış aylarında 125 üs bölgesine operasyon planladık.

PKK'nın kış üslenmesine izin vermedik. Bu sabah dahil teröre müzahir olan kişiler gözaltına alındı. Kalekol, Kulekol, polis güvenlik noktalarında teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapanların tamamına operasyon yapıldı. Terör örgütünü adım adım izliyoruz. Hamlelerinden önce önlemlerimizi alıyoruz. Terörün hangi bağlantısı varsa tek tek tespit edeceğiz. En büyük finans kaynakları kaçakçılıkla, uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Terörle mücadele kapsamında toplam bin 325 dernek kapatıldı."

"SON 3 AYDA 80 ÖNEMLİ OLAY ÖNLENDİ"

Terörle ilgili adımlarımızı atarken tedbirlerimizi de alıyoruz. Özellikle çalıntı araç ve sahte plakalarla ilgili KHK'lar yaptık. Özellikle halkın yoğun olduğu yerlerde güvenlik tedbirleri artırılmaktadır. Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili protokol imzaladık. 17 bin civarında okul tespit ettik. 3 ay içinde 762 güvenlik öncelikli okulun güvenlik kameralarını yerleştiriyoruz. Sosyal medyada kardeşliğimize yönelik nefret söylemlerine ilişkin adımlarımız atmış durumdayız. Son 6 ayda sosyal medyada terör propagandası yapan 3847 kişi hakkında işlem yapıldı, bu kişilerin 1729'u tutuklandı. Son 3 ayda 80 önemli olay önlenmiştir. Son 3 ayda aranan 44 terörist etkisiz hale getirildi. Önümüzdeki günlerde terör operasyonlarımız sıklaşacak.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ"

Sadece Türkiye değil tüm insanlık teröre karşı ortak bir duruş sergilemektedir. NATO, BM gibi bugün terörle mücadele noktasında kararlı bir yapılanmayı ortaya koyacak bir anlayışı bekliyoruz. Terör bizi korkutmaya çalışıyor. Korkmayacağımızı söylemeliyiz. Tüm kapasitemizi ortaya koyacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi terörü kaynağında yok edeceğiz."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık:
İnegöl'de gerginlikten barışa
Belediye meclis üyeleri asansörde mahsur kaldı
Sendika üyeleri saldırının yaşandığı kulübün önüne karanfil bıraktı
Sendika üyeleri saldırının yaşandığı kulübün önüne karanfil bıraktı
Kediye işkence yapanlar gözaltında
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Independent: 'DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı'
Independent: 'DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı'
Barbaros Şansal'ın ilk ifadesi: O tweeti ben atmadım!
Barbaros Şansal'ın ilk ifadesi: O tweeti ben atmadım!
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Caner Erkin'den sürpriz! Şükran Ovalı ile evlendi
Caner Erkin'den sürpriz! Şükran Ovalı ile evlendi
Polis Zeytinburnu'nu ablukaya aldı!
Polis Zeytinburnu'nu ablukaya aldı!
İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık:
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık:
İnegöl'de gerginlikten barışa
İnegöl'de gerginlikten barışa
Belediye meclis üyeleri asansörde mahsur kaldı
Belediye meclis üyeleri asansörde mahsur kaldı
Sendika üyeleri saldırının yaşandığı kulübün önüne karanfil bıraktı
Sendika üyeleri saldırının yaşandığı kulübün önüne karanfil bıraktı
Sendika üyeleri saldırının yaşandığı kulübün önüne karanfil bıraktı
Sendika üyeleri saldırının yaşandığı kulübün önüne karanfil bıraktı
Kediye işkence yapanlar gözaltında
Kediye işkence yapanlar gözaltında
TEOG Türkiye birincisi Bozüyük'ten
TEOG Türkiye birincisi Bozüyük'ten
Hac kayıtları 6 Ocak Cuma günü sona eriyor
Hac kayıtları 6 Ocak Cuma günü sona eriyor
Kediye işkence yapan 2 kişi gözaltına alındı
Kediye işkence yapan 2 kişi gözaltına alındı
Konya'da Reina baskını operasyonu!
Konya'da Reina baskını operasyonu!
'Çocuklarla oyun oynarken onları tanımak' projesi
'Çocuklarla oyun oynarken onları tanımak' projesi
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 2 adli kontrol
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 2 adli kontrol

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English