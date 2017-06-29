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Termometreler çıldırdı
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Termometreler çıldırdı

Mersin'in Mut ilçesinde Ramazan ayının bitimiyle birlikte başlayan sıcaklıklar, Kuzey Afrika sıcaklıklarının da etkisini göstermesiyle termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Mersin'in Mut ilçesinde Ramazan ayının bitimiyle birlikte başlayan sıcaklıklar, Kuzey Afrika sıcaklıklarının da etkisini göstermesiyle termometreler 43 dereceyi gösterdi.
Sıcakların artmasıyla birlikte bunalan vatandaşlar serinlemek için çareyi ilçe merkezinde bulunan Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkı ve Göksu Irmağında buldu. Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkı su fışkırtan fıskiyelerin etrafında koşarak serinleyen çocuklar ve etrafında oturarak serinleyen vatandaşlarla doldu. Bazı aileler ise Göksu ırmağına girerek serinlediler.
Sıcaktan bunalanların bir kısmı da bici bici yiyerek serinliyor. Bici bicinin yazın bulunmaz bir serinlik kaynağı olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Sıcaktan bunalanların kurtulma yolu bici bici herkese de denemelerini tavsiye ediyoruz. Sıcaktan bunalınca yiyebileceğimiz en güzel ve en doğal ürün. Soğuk içeceklerden daha iyi ve daha güzel" dediler.
Bici bici ustalarından İbrahim Çevirgen ise herkesin çok beğendiği bici biciyi günde 40-45 adet sattığını ifade ederek, "Bici bici burada işleme konulup isteyene portakallı, vişneli, limonlu, pekmezli güllü ve ballı şekilde sunuyoruz. Herkes çok beğeniyor. Sıcak havaların olması bizi sevindiriyor. Fiyatı küçük kasede 2 lira büyük kasede ise 3 lira" diye konuştu.
Yetkililer ise, sıcağa karşı vatandaşları uyarırken, özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini söylediler.

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