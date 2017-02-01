01.02.2017 14:44 Termik santralde yangın: 3 yaralı

Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde yangın çıktı, 3 işçi yaralandı. Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde yangın çıktı, 3 işçi yaralandı.

Santralin ikinci ünitesinin 54 metresinde çıkan yangında 3 işçi yaralandı. Elektrik kablolarının patlaması sonucunda çıktığı iddia edilen yangına müdahalede bulunulurken, yaralanan işçiler ise Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.

Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kazan İşletme teknisyeni Ahmet Şahabettin Ülker, teknikerler Bünyamin Binköl ile Kenan Şahin'in el ve yüz bölgesinde yanıklar olduğu ifade edildi.

Yangın nedeniyle ünitede elektrik üretimi durdurulurken, yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

(Murat Sürücü/İHA)

