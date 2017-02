01.02.2017 16:28 Termik santralde yangın: 3 işçi yaralandı

Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin ikinci ünitesinde elektrik kablolarındaki patlamanın ardından kömür tozlarının tutuşması sonucu çıktığı iddia edilen yangında 3 işçi yaralandı. Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin ikinci ünitesinde elektrik kablolarındaki patlamanın ardından kömür tozlarının tutuşması sonucu çıktığı iddia edilen yangında 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin ikinci ünitesinin 54. metresinde bakım çalışması yapıldığı sırada elektrik kablosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çevrede bulunan kömür ve kömür tozları tutuştu. Alevler, bölgede çalışma yapan Kazan İşletme Teknisyeni Ahmet Şahabettin Ülker, teknikerler Bünyamin Binköl ile Kenan Şahin'in etrafını sardı. Yangın nedeniyle elektriklerin de kesildiği yerden hızla uzaklaşan işçiler, canlarını zor kurtardı. El ve yüz bölgelerinde ciddi yanıklar oluşan işçiler Ülker, Binköl ve Şahin'in yardımına mesai arkadaşları koştu. Mesai arkadaşları, yaralı işçileri metrelerce yüksekten aşağıya indirirken, bir yandan da alevlere müdahale etti. Yaralılar, işletmeye ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın ise uzun uğraşlar sonucunda santralin diğer bölgelerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle santralin 2. ünitesinde elektrik üretimi de durduruldu.

Elbistan Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralı işçileri ziyaret eden Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Burada değerlendirmelerde bulunan Mustafa Kılıç, termik santral işçilerinin en tehlikeli iş kolunda çalıştıklarını söyledi. Başkan Kılıç, "Saat 11.00 sularında Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde bir iş kazası meydana geldi. 3 arkadaşımız yaralı şu anda. Hayati tehlikeleri yok. Ellerinde ve yüzlerinde yanıklar var. Son yaşadığımız bu kaza, iş kolumuzun ve termik santrallerdeki çalışma ortamının ne kadar tehlikeli olduğunun en büyük göstergesi. En tehlikeli iş kolunda çalışıyoruz. Tek tesellimiz kazanın ucuz atlatılması. İnşallah arkadaşlarımız en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Ve böyle kazalar da bir daha yaşanmaz. Yangın söndürüldü. Arkadaşlarımızı sevk edecekler" dedi.

30 yıldır elektrik üreten Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne yeterli bakım yapılmadığını ve kazaların da bu nedenle meydana geldiğini savunan Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, personel azlığına işaret etti.

"Her zaman bu tür kazalara açık bir işyerimiz var" diye konuşan Başkan Kılıç, "A Termik Santrali, 30 yıldır üretim yapıyor. Çok eski bir santral. Şu anda da eksik personelle elektrik üretilmeye çalışılıyor. Olması gerekenin yüzde 20-25'i kadar bir işçiyle çalıştırılmak zorunda bırakılıyor. Santrale gereken bakım yapılmıyor. Çevreye verdiği zarar da zaten gündemde. Her zaman bu tür kazalara açık bir işyerimiz var. Santrale gereken personelin en kısa zamanda alınması lazım. İşçilerimizi bu şekilde zorlamak da iş kazalarına neden olabiliyor. Bu kaza en ucuz şekliyle atlatıldı. Geçen yıl bu kazanın bir benzeri daha yaşanmıştı. Can kaybı ile sonuçlanmıştı o da. Tek tesellimiz arkadaşlarımızın şu anki durumlarının iyi olması. Arkadaşlarımız, kıl payı farkla kendilerini kurtarmışlar" ifadelerini kullandı.

Yaralı işçiler ise, "Kendi çabamızla kaçtık. Allah yardım etti. 54 metre yüksekte çalışıyorduk" dediler.

El ve yüz bölgelerinde birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan yaralı işçiler, Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(Murat Sürücü/İHA)