Termal otelin çatısı çöktü: 4 yaralı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan termal otelin çatısının çökmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan termal otelin çatısının çökmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Taraklı ilçesinde bulunan bir termal otelin termal havuzların bayan kısmının çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Çökme sonrası havuz içinde bulunan Meral G., Merve E., Mehtap E. ve ismi öğrenilemeyen biri ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Taraklı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taraklı Grup amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. (Metin Tabak/İHA)
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