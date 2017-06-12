Terim: 'Yaşananlar sadece primle alakalı değil'

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'da yaşanan krizlerin sadece primle alakalı olmadığını söyledi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'da yaşanan krizlerin sadece primle alakalı olmadığını söyledi.

Terim, A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Kosova karşısından zaferle ayrıldığı maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Fatih Terim, 2016 yılında da bir takım şeyler yaşandığını, bunun sadece prim olmadığına dikkat çekti. "Biz kendi aramızda toplandık da Burak'a prim vermeyelim mi dedik" şeklinde konuşan Terim, yaşananların sadece primle alakalı olmadığını vurguladı.

Terim, EURO 2016 Fransa'nın öncesi ve sonrasında takımların başına gelebilecek her şeyin yaşandığını ifade ederek, "Bütün ülke, 'herkes bir hata yapar, herkes bir şans daha almalıdır' dedi. Bir kadro açtırdım ve arkadaşlarımız burada oldu" ifadesini kullandı.



"GAZETECİLERİ UÇAĞA ALIRKEN OYUNCULARA SORACAK DEĞİLİM"

Terim, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bu zaman zarfında oyuncularımız tarafından Fransa'da tüm basın mensuplarına ve dışarıdaki arkadaşlarına bilgi sızdırdı denildi. Hande Sümertaş, uzun yıllardır hizmet ediyor. İçinizden biri desin ki, Hande bana bilgi verdi. Her şeyi doğru yaptım demiyorum benim de uygulamalarda insanlara ters gelebilecek davranışlarım olmuş olabilir. Olay gazetecilerin uçağa alınma meselesi değil. Gazetecileri uçağa ben aldım. 1070 km'lik yolu bizimle gelmezlerse saatlerce sahura kadar direksiyon sallayacaklar denildi, ben de tamam gelebilirler dedim. Gerekirse bundan sonra yine alırım. Gazetecileri uçağa alırken oyunculara soracak değilim. Bu ilk kez olan bir uygulama değil. Sizin müdürleriniz ve genel yayın yönetmenlerinizle de gittik."

