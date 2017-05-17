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Terim'den 'UEFA Kupası' açıklaması
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Terim'den 'UEFA Kupası' açıklaması

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, '17 sene geçmesine rağmen o günü unutmamız mümkün değil. İlk olduğu, Avrupa şampiyonu olduğumuz için mümkün değil' dedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "17 sene geçmesine rağmen o günü unutmamız mümkün değil. İlk olduğu, Avrupa şampiyonu olduğumuz için mümkün değil" dedi.
Florya Metin Oktay Tesislerinde düzenlenen Galatasaray Bayramı etkinlikleri katılan UEFA Kupasını kazan takımın teknik direktörü, şimdilerde de Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu şölende olmak istediğini söyleyen Terim, "Başkana ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. 17 Mayıs, 17. sene, 2017. Bütün 17'ler denk düşmüş. Bütün emeği geçenler demesem de büyük bir bölümü burada. Oyuncularımız maç oynuyorlar. Başkanımız, yöneticiler, divan ve o günü yaşayan arkadaşlarımız var. Hep beraber kutluyoruz. 17 sene geçmesine rağmen o günü unutmamız mümkün değil. İlk olduğu, Avrupa şampiyonu olduğumuz için mümkün değil. Önemli bizim için. Kendisini tanımadığımız insanlarla orada aynı duyguları yaşadığımız için unutmamız mümkün değil. 17 Mayıs bizim için çok şeyi ifade eden bir gün. O gün Galatasaraylı olmayıp da bizi destekleyen Türk insanına sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"SENE-İ DEVRİYELER ÖNEMLİDİR"
Yapılan organizasyonun mütevazi şekilde olmasının doğru olduğunu ifaden eden Terim, "Sene-i devriyeler önemlidir. Hatırlanmak önemlidir. BU başarılı çok önemlidir. Ama bunları fazlalaştırıp, günleri fazlalaştırırsanız, çok daha iyi olur. Galatasaray gibi büyük bir kulübün hedefinin UEFA Kupaları, Şampiyonlar Ligi kupaları olmalıdır. Her büyük kulübün düşüncesi budur. Yeni hedeflere de açıklamalı" diye konuştu.

"U17 MİLLİ TAKIMI EN ÇOK BEĞENİLEN TAKIM OLDU"
U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takım hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "U17 Takımı'na gittim, ben de seyrettim. Orada oynaması en çok beğenilen takım olduk. Başta Mehmet Hacıoğlu olmak üzere emeği geçen herkesi ve oyuncuları kutluyorum. Büyük başarıdır. Şimdi den Hindistan'da yapılacak Dünya Kupası'na gitmek hakkı kazandılar. Oyuncu veren kulüplere teşekkür ediyorum. Mesele oyuncu vermek artı o oyuncuları da yukarı taşımak. Kaybolmamasını sağlamak. Biz son gelişimizde scout ekibimiz ve alt yapının tespitleriyle almıştık. Ben bazen gizli gizli gidip seyrederdim. Çok solak vardı. O gruptan yurt dışında top oynayan oyuncularımız artı ülkemizde diğer kulüplerimiz de de var. Çok güzel iş yaptılar. Bütün takımımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
(Oğuzhan Ort / İHA)

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