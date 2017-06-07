Teravihe giden kadınlara otomobil çarptı: 3 yaralı
İstanbul Sultanbeyli'de teravih namazı için camiye giden 3 kadına, kontrolden çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kadınlar yaralandı.
İstanbul Sultanbeyli'de teravih namazı için camiye giden 3 kadına, kontrolden çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kadınlar yaralandı. Kaza, önceki akşam 22.00 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; teravihe gitmek isteyen 3 kadın, yol kenarında yürürken üzerlerine doğru bir otomobilin geldiğini fark etti. Tüm çabalarına rağmen otomobilden kaçamayan kadınlar, aracın çarpmasıyla yola savruldu. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu kadınlar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edilirken yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. (Cenk İşver /İHA)
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