Ter, koku, mantar yapmaz: Yemeni

Havaların ısındığı sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi gören rengarenk yemeniler, hem tarihi çarşıyı renklendiriyor, hem de terleyen ayakların kurtarıcısı oluyor.

Havaların ısındığı sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi gören rengarenk yemeniler, hem tarihi çarşıyı renklendiriyor, hem de terleyen ayakların kurtarıcısı oluyor.

Güneydoğu'da yaygın olarak üretilen ve yemeni olarak bilinen ayakkabı türü, sıcak yaz ayları ile yöre halkının büyük ilgisini görüyor. Son dönemlerdeki modern çizgileri ile yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini gören yemeniler, çeşit çeşit renkleri ile tarihi Gaziantep çarşısını da süslüyor. Ayakların terlemesi, ayak kokusu, mantar ile egzama gibi durum ve rahatsızlıklara karşı hassas olan insanların yoğun olarak tercih ettiği yemeniler, farklı renklerin yanı sıra onlarca modeli ile de her yaştan insana hitap ediyor.



"HAVALAR ISINDIKÇA SATIŞLARIMIZ ARTIYOR"

Gaziantepli yemeni ustası Mikail Tekin havaların ısınmasıyla beraber satışlarında da hareketlilik olduğunu belirterek, "Sıcak havalar başladığı an yemeniye koşan müşterilerimiz var. Vatandaş gelip 3 çift alıyor, yaz boyunca giyiyor. Şu anda hava sıcaklığı arttı, bizim sektörde de hareketlilik başladı. Özellikle havaların ısınmasıyla ayakkabılardan kaynaklanan kokma ve ter olayı çok yaşanıyor. Bu durum yemeni ayakkabılarda söz konusu değildir. Çünkü yemeni ayakkabılar hakiki deriden yapılıyor. Hem içi hem de dışı deridir. Yüzü de keçi ve dana derisinden içi de keçi ve koyun derisinden yapıldığı içindir. Fiyatlarımız da 75-150 arasında değişiyor" diye konuştu.

Yemeni alan müşteriler ise ayak kokusunun önlenmesi ve rahatlığı nedeniyle tercih ettiklerini söyledi.

(Lider Olgun / İHA)