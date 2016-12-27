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Tepecik'in ulaşımı kontrol altında
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Tepecik'in ulaşımı kontrol altında

Saruhanlı Tepecik Mahallesi'nde vatandaşların ulaşım seferleri ile ilgili taleplerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz cevap verdi.

Saruhanlı Tepecik Mahallesi'nde vatandaşların ulaşım seferleri ile ilgili taleplerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz cevap verdi.

İl genelinde gerçekleştirilen ulaşımda dönüşüm çalışmalarıyla vatandaşlardan takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı'nın Tepecik Mahallesi'ne araçların girmediği şeklinde yapılan siyasi söylemlere açıklık getirdi. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, konunun bazı siyasiler tarafından basına yansıtıldığı gibi olmadığının altını çizerek, "Manisa genelinde olduğu gibi Saruhanlı bölgesinde de ulaşımda dönüşüm çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Ulaşım Master Ana Planı çerçevesinde birtakım dönüşümler gerçekleştirdik. Geçmiş dönemde kooperatife ait toplu taşıma araçları Tepecik Mahallesi'ne Manisa'dan 4, dönüşte de 4 olmak üzere 8 sefer yapıyordu. Daha sonra Manisa'nın Büyükşehir Belediyesi olması ve bizim yaptığımız ulaşımda dönüşüm ile birlikte; yaklaşık 114 aracın sistemden çıktı ve 30 yeni araç alınarak bu sisteme dahil edildi. Bu çerçevede Paşaköy hattında yapılan ulaşım planlamaları kapsamında da Paşaköy'den çıkan 5 aracın Tepecik Mahallesi'ndeki yolcuları aldığı, Manisa'dan dönerken de 6 aracın Tepecik Mahallesi'ne girerek yolcuları alması planlanmış ve uygulanmaktadır" diye konuştu.

Mahalleye yeni sistemle birlikte 8 yerine 11 sefer yapıldığını ifade eden Deniz, "Günde 30 yolcu potansiyeli olan mahallemizde sefer başına 3 yolcu bile düşmüyor. Gerek o güzergahta bulunan yolcu sayımları gerek araçlarla ilgili kapasite planlaması yapılırken seferlerin ancak bu saatlerde yapılabileceği kararı verilmiştir. Şimdi ulaşımda dönüşüm kapsamında dönüştürdüğümüz araçların ekonomik olarak da ayakta durabilmeleri gerekiyor. Ayrıca bu araçların da sefer saatlerine uyup uymadığının da denetimleri yapılıyor. Ancak burada gereğinden fazla bir sefer koyarsak hem yolcu kapasitesi hem de akaryakıt artışı olacaktır. Ortaya çıkan durum sebebiyle hem vatandaşımızı hem de esnafımızı mağdur etmemek durumundayız. Ancak yolcu sayıları artışı söz konusu olduğunda sefer sayıları arttırılabiliyor. Mevcut hareket saatlerinin devamı yönünde karar kılınmıştır" dedi.

Tepecik Mahalle Muhtarı Muammer Berilgen, "Kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili Daire Başkanı Mümin Deniz Bey ile görüştük. Daha önceden bizim mahallemize özel taşımacılık yapan arabalar giriyordu. Ulaşım, Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğinden beri yapılan ulaşımda dönüşümle birlikte Manisa'ya 5 gidiş Manisa'dan da 6 dönüş olmakla beraber toplamda 11 seferle yolcularımız taşınıyor. Yaşlılar taşınıyor. Ayrıca Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mahallemizde alt yapı yatırımlarını tamamladı şimdi de kilit parke taşı döşemesi yaptırıyor. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün, yakında mahallemize gelerek açılışlarını da yapacak. Ulaşım sorununda kısa sürede çözüleceğine inanıyorum. Basında yer aldığı gibi mahallemize araç uğramadığı iddiaları doğru değil" diye konuştu.
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