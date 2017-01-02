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Tepebaşı'nın mutlu çocukları
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Tepebaşı'nın mutlu çocukları

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için sağlık, kültür, sanat, spor, çevre ve eğlence başlıklarının her biri için oluşturduğu projeler ile bölgede bulunan çocuklara yeni ufuklar katıyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için sağlık, kültür, sanat, spor, çevre ve eğlence başlıklarının her biri için oluşturduğu projeler ile bölgede bulunan çocuklara yeni ufuklar katıyor.

Tunalı Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, çocuklara yönelik etkinlikleriyle yıl boyunca sımsıcak bir yuva haline geldi. Merkez, özellikle çocukların okul eğitimlerine katkı sunan, onların sosyalleşmelerine olanak tanıyan bir yapıya sahip. Alanlarında uzman eğitmenler tarafından çalışmaların yapıldığı merkez binası dört etüt sınıfı, çok amaçlı tiyatro salonu, tam kat oyun odası, kütüphane ve spor salonundan oluşuyor tüm etkinlikler ücretsiz olarak düzenleniyor"

Kurslara ilgi büyük oldu

Yapılan açıklamada, çocukların sanatla iç içe olduklarını, gezerek öğrendiklerini ve kurslara ilginin büyük olduğu belirtilerek şöyle denildi;

"2016 yılında, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde açılan modern dans ve Çocuk zumba, bale, jimnastik, halk dansları, tekvando ve satranç gibi kurslardan 269 yetişkin, 4 bin 764 çocuk hizmet aldı. Öte yandan 3 ve 4'ncü Sınıf öğrencisi 446 çocuk yıl boyunca Matematik, İngilizce, Türkçe ve Fen bilgisi dersi aldı, 300 çocuğa da matematik eğitim seti dağıtıldı. Merkez bünyesinde çalışmalarını sürdüren 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi Çocuk Tiyatrosu Grubu 2016 yılında "Barış Ülkesi" adlı oyunu, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu da "Şen Damatlar" ve "İbiş'in Misafirleri" adlı orta oyunlarını sahneledi. Oyunlar 2016 yılı boyunca belediyeye bağlı çocuk merkezleri ve kırsal alanda bulunan belde evlerinde seyirci ile buluştu. Oyunlar, 3 bin kişiye yaklaşan bir seyirci kitlesine ulaştı. Merkezde bulunan çok amaçlı salonda Çocuk Satranç Turnuvası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gösterileri, Piyano ve gitar kursundan yararlanan çocukların konseri, "Barış Ülkesi" adlı oyun gösterimi Yıl Sonu Etkinlikleri, Çevrede bulunan okullardan 10 Sınıfın Okuma Bayramı, Çevre Okulların çeşitli gösterileri sahnelendi. Gösterileri yaklaşık 2 bin 200 veli izledi. Çok amaçlı salonda İnci Çayırlı yönetiminde Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu yıl boyunca çalışmalarını sürdürdü. Yıl boyunca merkezde çeşitli geziler de gerçekleştirildi. Masal Şatosu, Uzay evi ve Bilim Deney Merkezine ve Sualtı Dünyasına düzenlenen gezilere toplam 680 çocuk katıldı. Ayrıca Pişmiş Toprak Sempozyumu Çocuk Atölyesi'nde 25 çocuk çamurla tanıştı. Yaklaşık 150 çocuk Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde sahnelenen "Hansel Ve Gratel" adlı oyuna götürüldü"
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