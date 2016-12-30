30.12.2016 12:05 Tepebaşı güvenlik görevlilerine eğitim

Tepebaşı Belediyesi'nde çalışan özel güvenlik görevlilerine 'Ateşli silahlar ve patlayıcı maddelere karşı alınacak güvenlik önlemleri' anlatıldı. Tepebaşı Belediyesi'nde çalışan özel güvenlik görevlilerine "Ateşli silahlar ve patlayıcı maddelere karşı alınacak güvenlik önlemleri" anlatıldı.



Tepebaşı Belediyesi Güvenlik Müdürü Ali Akdemir tarafından verilen eğitim, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ile koordine edildi. Son dönemlerde meydana gelen patlayıcı madde düzenekleri ve canlı bomba eylemlerine karşı daha dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği anlatılırken, belediyeye gelen vatandaşlara, yol gösterme ve yardımcı olunması konularına da değinildi.



Ayrıca eğitimde, vatandaşların metal dedektöründen geçerken ya da çanta, koli gibi eşyaların x-ray cihazından geçirilmesi esnasında çok dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

