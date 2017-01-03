03.01.2017 11:29 Tepebaşı Belediyesi'nden Whatsapp uygulaması

Teknolojiyi yakından takip ederek çözüm odaklı çalışan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, oluşturduğu Whatsapp uygulaması üzerinden şikâyet ve talepleri yanıtlıyor. Teknolojiyi yakından takip ederek çözüm odaklı çalışan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, oluşturduğu Whatsapp uygulaması üzerinden şikâyet ve talepleri yanıtlıyor.



Üç yıla yakın bir süredir www.tepebasi.bel.tr adresinden canlı olarak istek şikâyet ve önerileri alan Tepebaşı Belediyesi, yeni bir hizmetle daha vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Tepebaşı Belediyesi, 0 532 131 30 32 numaralı "Whatsapp Talep Hattı" ile vatandaşlar istek, öneri ve şikayetlerini daha hızlı bir biçimde yetkililere iletiyor. Kayıt altına alınan şikayet ve talepler hızlı şekilde ilgili birimlere aktarıyor. Bu sayede ekipler vatandaşlar tarafından verilen adreslere daha kısa sürede ulaşarak hizmet veriyor.



Ayrıca belediyenin web sitesinin sağ alt köşesinde bulunan, Mavi Masa hizmeti ile canlı olarak hafta içi 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında Mavi Masa personeliyle gerçek zamanlı görüşme sağlanabiliyor. Mesai saatleri dışında ise gönderilecek iletiler belediyeye mail olarak ulaşıyor. Bildiriler ile ilgili sağlıklı bir geri dönüş sağlamak açısından mail adreslerinin doğru ve eksiksiz belirtilmesi gerekiyor. Böylece yurttaşlar, belediye ile ilgili her türlü dilek-istek ve şikâyetleri için 444 44 26 nolu mavi masa hattından veya "Canlı Mavi Masa" hizmetinden yararlanabiliyorlar.

