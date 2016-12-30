30.12.2016 12:08 Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'ın yeni yıl mesajı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yeni yıl dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı. Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yeni yıl dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı.



Mesajında, ölümlerle, acılarla, kıyımlarla ve yıkımlarla geçen bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ataç, "İçeride ve dışarıda yaşanan olumsuzluklar, giderek küçülen küresel dünyada insanlığın adeta ortak yazgısı haline geldi. Giderek uluslararası bir tehdit haline gelen terör eylemlerine ve yüzlerce sivilin yaşamını yitirmesine kadar uzanan insanlık dramı, içimizde derin yaralar açtı. Türk Milletinin Cumhuriyet ve demokrasimize sahip çıkması, demokrasi dışı 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasına engel oldu. Bu süreçte birçok vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz hayatını kaybederken, tarihinde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil merkezi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve demokrasiye bomba düştü. Dileğim o ki, hiçbir güç laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik, beraberlik ve barış içinde yaşama arzusuna el uzatmasın. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha baş sağlığı dilerim. 2017'nın ülkemize, tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik getirmesi dileğiyle, Eskişehirli hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor; ailesi, yakınları ve sevenleriyle birlikte nice aydınlık yıllar diliyorum" diye belirtti.

