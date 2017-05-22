Teoman ve Şebnem Ferah aynı sahnede buluştu

Samsun Gençlik Festivali Teoman ve Şebnem Ferah'ı aynı sahnede buluşturdu.

Samsun Gençlik Festivali Teoman ve Şebnem Ferah'ı aynı sahnede buluşturdu.

Karadeniz'de bir ilk olma özelliği taşıyan Samsun Gençlik Festivali, üç gün süren yüzde 100 müzik ve eğlence maratonunun ardından sona erdi. Karadeniz'in dört bir yanından gelen müzikseverlerin akınına uğrayan festivalin son gününde tüm biletler tükendi, kapıda uzun kuyruklar oluştu. Türk rock müziğinin en güçlü isimlerini ağırlayan festivalin son gününde sırasıyla; Kaan Uzuner, Jehan Barbur, Adamlar, Cem Adrian, Manga, Şebnem Ferah ve Teoman sahneye çıktı.

Samsun Gençlik Festivali yıllar sonra çok özel bir buluşmaya da ev sahipliği yaptı. Gecenin en özel anlarından bir tanesi de Türk rock müziğinin iki dev ismi Teoman ve Şebnem Ferah'ı aynı sahnede buluşturması oldu. İkili unutulmaz parçalarından bir tanesi olan İki Yabancı'yı birlikte seslendirdi.

19-20-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında bir otelde düzenlenen Samsun Gençlik Festivali, Karadeniz'de yaşayan tüm müzikseverleri yüzde 100 müzik ve eğlence ile ağırladı.

