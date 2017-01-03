03.01.2017 19:00 TEOG Türkiye birincisi Bozüyük'ten

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Kahraman bu yılki TEOG sınav sonuçlarına göre Türkiye birincileri arasında yer aldı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Kahraman bu yılki TEOG sınav sonuçlarına göre Türkiye birincileri arasında yer aldı.



Yunus Emre Kahraman TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevaplandırarak Türkiye birincileri arasına girmeyi başardı. Okul Müdürü Yusuf Cengiz Yarengümeli, öğrencisini ve öğretmenlerini bu başarılarından dolayı kutladı. Yarengümeli, "Başarılı öğrencimiz Yunus Emre, dersleriyle birlikte sosyal ve kültürel alandaki başarılarını Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavında da sınavında da göstererek taçlandırmıştır. Öğrencimizin başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu başarılarda emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyor, bu güne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen değerli Bozüyük halkımıza teşekkürlerimi sunarım" dedi.

