TEOG sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı. TEOG sistemi kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrenilebilecek. (Pelin Üzek/İHA)
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