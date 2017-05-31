TEOG sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik 26-27 Nisan'da yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavları ile 20-21 Mayıs'ta yapılan mazeret sınavlarının sonuçları, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden açıklandı.