TEOG sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği TEOG sonuçları belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik 26-27 Nisan'da yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavları ile 20-21 Mayıs'ta yapılan mazeret sınavlarının sonuçları, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden açıklandı.
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