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TEOG şampiyonuna kaymakamdan altın hediye
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TEOG şampiyonuna kaymakamdan altın hediye

TEOG sınavında 120 sorunun tamamını yaparak Türkiye birincileri arasına giren Ali Berkay Şahin, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney tarafından altınla ödüllendirildi.

TEOG sınavında 120 sorunun tamamını yaparak Türkiye birincileri arasına giren Ali Berkay Şahin, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney tarafından altınla ödüllendirildi.

23-24 Kasım 2016 tarihinde yapılan TEOG sınavında 8. sınıf öğrencisi Ali Berkay Şahin, TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevaplandırarak Ünye'den Türkiye birincileri arasına giren tek isim oldu.

TEOG şampiyonu olarak adını yazdıran Ali Berkay Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Erdem, Ünye Doğa Ortaokulu Müdürü Gülseren Kaya ve öğrencinin annesi Hülya Şahin, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'i makamında ziyaret etti. Ali Berkay Şahin ile okul idareci ve öğretmenleri ile ailesini tebrik eden Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "Ali Berkay Şahin kardeşimiz TEOG'da büyük bir başarı elde etti. Bu başarısıyla başta onu yetiştiren ailesi, onu eğiten öğretmenleri ve bizleri sevindirdiği gibi aynı zamanda tüm Ünye'nin de gururu oldu. Ülke olarak en büyük ihtiyacımız eğitim ve öğretimdeki başarıdır. Çünkü kalıcı gelişmenin, istikrarlı büyümenin olmazsa olmazı eğitimdir. Bizler bu yolda eğitime katkı sağlayanlara, öğrencilerimize her zaman destek olmalıyız. Eğitim öğretimin devletimizin en öncelikli anayasal görevi ve yetkisi olduğunun bilinciyle eğitim için her türlü ortam ve imkânı oluşturmalıyız. Ben öğrencimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Böyle güzel örnek öğrencilerimiz çoğalsın, esin kaynağı olsun. Ünye'mizde de böyle güzel başarıları öğrencilerin çıkabileceğini ve çıktığını fiilen göstermiş olduğu için Ali Berkay'a teşekkür ediyorum. Seni yetiştiren başta anne ve babana, öğretmenlerine, milli eğitim camiasına da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Şampiyonun hedefinde ise bilgisayar mühendisliği var.
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