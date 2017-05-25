Tendürek'te PKK'lı teröristler araçları yakıp kaçtı

Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı bir grup terörist birçok aracı yakarak kaçtı.

Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı bir grup terörist birçok aracı yakarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde, yolu kesen PKK'lı teröristler durdurdukları tır ve araçları ateşe vererek kaçtı. Araçların yanma anı olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Güvenlik güçleri, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı.

(Ahmet Genç/İHA)