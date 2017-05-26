'Tendürek'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'a yükseldi'

Türk Silahlı kuvvetleri (TSK), Tendürek'te düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.

Türk Silahlı kuvvetleri (TSK), Tendürek'te düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 26 Mayıs 2017 tarihinde gece yarısından hemen sonra 00.07-00.28 saatleri arasında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Tendürek bölgesine yapılan operasyonda ve bu kapsamda düzenlenen hava harekâtı ile saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 20 bölücü terör örgütü mensubu terörist daha etkisiz hâle getirildiği vurgulandı. Hava Harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağara ve üç silah mevzii de imha edildiği kaydedildi Dün de Tendürek bölgesinde yuvalanan 9 bölücü terör örgütü mensubu terörisitin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak operasyonlarda şu ana kadar 29 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

