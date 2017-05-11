Tendürek'te çatışma: 2 şehit, 11 asker yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. 5 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada 2 asker şehit oldu 11 asker de yaralandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. 5 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada 2 asker şehit oldu 11 asker de yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tendürek Dağında arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu, 2'i ağır toplam 11 uzman çavuş yaralandı. Çatışmada 5 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi. Olay üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, hava destekli operasyon başlatıldı. Yaralı 11 asker Doğubayazıt'a getirilerek hastanede tedavi altına alındı. (Ahmet Genç - Bülent İba/İHA)
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