Tendürek şehidinin bebeği oldu

2016 yılında Van'ın Çaldıran İlçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Murat Kasım'ın hamile olan eşi Cennet Kasım'ın ' Muradiye İrem' adını verdikleri kız çocuğu dünyaya geldi.

2016 yılında Van'ın Çaldıran İlçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Murat Kasım'ın hamile olan eşi Cennet Kasım'ın ' Muradiye İrem' adını verdikleri kız çocuğu dünyaya geldi.

Giresun'un Görele ilçesinde ikamet eden şehit ailesini ziyaret eden Vali Hasan Karahan, Şehit eşi Cennet Kasım'a göz aydınlığı dileyerek Muradiye İrem bebeğe altın taktı.

Şehidin yeni doğan bebeği Muradiye İrem Kasım ile yakından ilgilenen Vali Karahan, vatanın birlik ve bütünlüğü, ülkenin bekası için canlarını veren tüm şehitler ve gazileri, rahmetle ve minnetle andıklarını dile getirerek, Muradiye İrem bebeğin bahtının açık olması temennisinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette şehit Uzman Çavuş Murat Kasım ile tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

Ziyarete Vali Hasan Karahan, ilçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İl Jandarma Komutanı J.Albay Ali İhsan Ersoy, İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk ile Görele Belediye Başkanı Tolga Erener'de katıldı.

