Tendürek şehidinin ailesi acı haberi aldı

Tendürek Dağı kırsalı ve Şemdinli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kayserili Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ın ailesine acı haber ulaştı.
Tendürek Dağı kırsalı ve Şemdinli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kayserili Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ın ailesine acı haber ulaştı. 4 çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ın İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Bekar olduğu öğrenilen Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ın annesi Fatma ve babası Durmuş Doğan'a jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bilgi verildi. Haberin alınmasının ardından, şehit ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. (Ali Göç/İHA)
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