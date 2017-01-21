Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'na havadan ve karadan operasyon başlatıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'na havadan ve karadan operasyon başlatıldı. Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayından kalkan çok sayıda helikopter, Tendürek Dağı bölgesine gitti. Çok sayıda askerle yapılan kapsamlı operasyonda helikopterler de havadan destek veriyor. (Bülent İba / İHA)
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