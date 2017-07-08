Tendürek Dağı'na hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından Tendürek Dağı kırsalında tespit edilen PKK'lı 3 terörist F-16 savaş uçakları tarafından açılan ateşle etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından Tendürek Dağı kırsalında tespit edilen PKK'lı 3 terörist F-16 savaş uçakları tarafından açılan ateşle etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "İl Jandarma Komutanlığımızca İlimiz sınırları içerisinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin barınma yerlerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Tendürek Dağı batı bölgesinde 3 terörist tespit edilmiş, saat 16.40 sıralarında düzenlenen operasyonda F-16 savaş uçakları tarafından açılan ateşle teröristler etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(Abdullah Söylemez / İHA)