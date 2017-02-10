10.02.2017 10:51 Temyiz mahkemesinden Trump'ın yasağıyla ilgili karar

ABD Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararnamesini iptal etti. ABD Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararnamesini iptal etti.

ABD 9. Yargıtay Mahkemesi alt mahkemenin aldığı kararı engellemeyeceğini belirtti. Kararı oy birliğiyle veren mahkeme, terör tehdidi nedeniyle yasağı tekrar uygulamayı haklı görmediğini açıkladı. Mahkeme red kararını üç maddeyle gerekçelendirdi.

Kararın ardından Trump, attığı tweetlerle ülkenin risk altında olduğunu ve bu yasal düzenlemenin zorunlu olduğunu öne sürdü.

Nihai kararı, ABD Yüksek Mahkemesi verecek.



