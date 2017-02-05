05.02.2017 15:06 Temyiz Mahkemesinden Trump'a ret

ABD Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının sürmesi talebini reddetti. ABD Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının sürmesi talebini reddetti.

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, büyük bir bölümü Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının tekrar yürürlüğe girmesi talebini reddetti. ABD Adalet Bakanlığı, Federal Yargıç James Robart'ın aldığı vize yasağının askıya alınması kararının iptali için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu. Ancak Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin vize yasağının sürmesi talebini reddetti.

ABD'nin Seattle eyaletindeki Federal Yargıç James Robart, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkeye getirdiği seyahat yasaklarını geçici olarak durdurmuştu. ABD Adalet Bakanlığı da, yargıç Robart'ın verdiği kararı temyize götürmüştü.

(Muhammed Mollaoğlu / İHA)

